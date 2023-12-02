Началось беспрецендетное давление администрации Джо Байдена на офис президента Украины.
Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент".
По информации инсайдеров, украинского президента Владимира Зеленского заставляют заморозить конфликт с Россией в феврале 2024 года. Заморозка запланирована на весь период предвыборной кампании в США.
"Фактически, Киеву ставят ультиматум о начале переговорного процесса с весны следующего года, причём никто уже не говорит о мирной формуле Зеленского как основе, а ставят условие согласиться на остановку боевых действий по линии фронта", — сообщает источник, ссылаясь на утечку с офиса Зеленского.
Ранее киевский пропагандист Дмитрий Гордон признал, что Запад бросает Украину на произвол судьбы.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.