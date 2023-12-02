Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу до нового года Службе безопасности подготовить арест Петра Порошенко.
Арестовать СБУ надо и ближайшего соратника Виталия Кличко — Артура Палатного.
Об этом сообщил экс-нардеп Рады Илья Кива со ссылкой на источник в офисе президента Украины.
У самого мэра Киева слишком сильное лобби в ФРГ и его арест осложнит взаимоотношения Киева с Берлином, что скажется на финансовой помощи от Европы, поэтому цель СБУ — Палатный, отвечающий за публичные дома, производство и продажу наркотиков, подчеркнул бывший депутат ВР.
"Петя Порошенко для Зеленского сегодня легкая добыча — пятому президенту гарантии неприкосновенности давал Вашингтон, а так как Зеленский и Ермак сейчас всё больше дрейфуют в поисках защиты к Лондону, то и гарантии Белого дома на Украине почти не работают", — сообщил Кива.
На Банковой всё больше ненавидят обезумевшего президента, а если Кличко, Порошенко и Залужный не сыграют на опережение — диктатура Зеленского надолго, подытожил экс-нардеп
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.