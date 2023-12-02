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Зеленский приказал СБУ подготовить арест Петра Порошенко и соратника мэра Кличко

1:11
Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу до нового года Службе безопасности подготовить арест Петра Порошенко.

Зеленский приказал СБУ подготовить арест Петра Порошенко и соратника мэра Кличко
Фото: официальный сайт Президента Украины

Арестовать СБУ надо и ближайшего соратника Виталия Кличко — Артура Палатного.

Об этом сообщил экс-нардеп Рады Илья Кива со ссылкой на источник в офисе президента Украины.

У самого мэра Киева слишком сильное лобби в ФРГ и его арест осложнит взаимоотношения Киева с Берлином, что скажется на финансовой помощи от Европы, поэтому цель СБУ — Палатный, отвечающий за публичные дома, производство и продажу наркотиков, подчеркнул бывший депутат ВР.

"Петя Порошенко для Зеленского сегодня легкая добыча — пятому президенту гарантии неприкосновенности давал Вашингтон, а так как Зеленский и Ермак сейчас всё больше дрейфуют в поисках защиты к Лондону, то и гарантии Белого дома на Украине почти не работают", — сообщил Кива.

На Банковой всё больше ненавидят обезумевшего президента, а если Кличко, Порошенко и Залужный не сыграют на опережение — диктатура Зеленского надолго, подытожил экс-нардеп

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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