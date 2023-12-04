Дрон-камикадзе "Привет-82" улучшили с учётом опыта в СВО

Разработчики дрона-камикадзе "Привет-82" учли отзывы участников СВО об опыте его применения в реальных боевых условиях и сделали к нему ретранслятор. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на источник в конструкторском бюро "Око".

Фото: КБ "Око"

"Мы продолжали вести работу над улучшением "Привет-82", получая отзывы и рекомендации в ходе боевого применения аппарата в зоне спецоперации", — рассказали в КБ.

Новая модификация аппарата получила обозначение "Привет-82М1". Этим дроном можно управлять из глубокого укрытия, вынося на возвышение входящий в комплект ретранслятор с направленной антенной.

"Безопасность расчёта — это наш приоритет", — подчеркнул собеседник агентства.

Одноразовый дрон "Привет-82" способен переносить до 5,5 кг полезной нагрузки на расстояние до 30 км со скоростью до 140 км/ч. "82" в его названии — это калибр мины, которой он штатно вооружён.