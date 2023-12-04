Ходаковский упрекнул участников СВО в корысти: денежный вопрос всё портит

Александр Ходаковский считает, что контрактники идут на СВО не по идеологическим соображениям, а для получения выгоды.

Фото: Telegram: Rich Russian Kids

Комбат "Востока" отметил, что москвичей испоритил квартирный вопрос.

"Львиная доля контрактников только ради высоких соображений на фронт бы не отправилась", — написал военачальник в своём Telegram-канале.

Он считает, что "денежный вопрос портит дух происходящего". Полковник вспомнил, что в 2014 году зарплату бойцам не платили, однако некоторые деньги военнослужащие получали из бюджетных и небюджетных источников.

Ходаковский признал, что природа человека остаётся неизменной.

"Но всё-таки есть разница: мобилизовать, а потом вознаградить, или приманить деньгами, а потом пытаться мобилизовать в человеке готовность рисковать собой", — объяснил бывший командир донецкой "Альфы".

Военачальник объяснил, что армию ещё предстоит сделать профессиональной.

Ранее Ходаковский рассказал о мобилизованных "либералах" из Екатеринбурга.