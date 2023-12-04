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Кнутов: трофей БМП Bradley поможет обнаружить уязвимости этой машины

Силовые структуры » Военные новости

Военный аналитик Юрий Кнутов назвал значимость трофейных американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley для российских военных. По его словам, в качестве трофея они помогут найти уязвимости данной машины.

Кнутов: трофей БМП Bradley поможет обнаружить уязвимости этой машины
Фото: ru.wikipedia.org

Как уточнил эксперт, теперь бойцы Вооружённых сил РФ смогут целиком изучить машин и её компоновку, узнать устройство узлов и, возможно, позаимствовать какие-то технические решения. Об этом военный аналитик рассказал в беседе с порталом Lenta.ru.

"На мой взгляд, мы узнаем её какие-то другие уязвимые места. С другой стороны, есть оригинальные технологические решения, которые могут послужить нам на пользу", — обратил внимание Кнутов.

При этом военный эксперт также подчеркнул, что какие-то детали и решения можно будет скопировать и в дальнейшем использовать в отечественной технике. К тому же, по словам Кнутова, российские бойцы научились уже достаточно хорошо противостоять этой машине. По его мнению, говорить, что Bradley является очень хорошей БМП, не стоит.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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