Кнутов: трофей БМП Bradley поможет обнаружить уязвимости этой машины

Военный аналитик Юрий Кнутов назвал значимость трофейных американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley для российских военных. По его словам, в качестве трофея они помогут найти уязвимости данной машины.

Фото: ru.wikipedia.org

Как уточнил эксперт, теперь бойцы Вооружённых сил РФ смогут целиком изучить машин и её компоновку, узнать устройство узлов и, возможно, позаимствовать какие-то технические решения. Об этом военный аналитик рассказал в беседе с порталом Lenta.ru.

"На мой взгляд, мы узнаем её какие-то другие уязвимые места. С другой стороны, есть оригинальные технологические решения, которые могут послужить нам на пользу", — обратил внимание Кнутов.

При этом военный эксперт также подчеркнул, что какие-то детали и решения можно будет скопировать и в дальнейшем использовать в отечественной технике. К тому же, по словам Кнутова, российские бойцы научились уже достаточно хорошо противостоять этой машине. По его мнению, говорить, что Bradley является очень хорошей БМП, не стоит.