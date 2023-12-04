Саперы из Азербайджана используют обученных крыс для разминирования Карабаха. Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель Агентства по разминированию (ANAMA) Фархад Исаев заявил, что в процессе разминирования территории будут участвовать специально обученные животные.
В разминировании территории используются автомобили азербайджанского производителя Revival-B и Revival-T.
Отметим, что с 2020 года в Карабахе от взрывов на минах погибли 337 человек.
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