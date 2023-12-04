В Азербайджане рассказали о крысах разминировавших Карабаха

Саперы из Азербайджана используют обученных крыс для разминирования Карабаха. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Оpenverse by Clay Gilliland is licensed under "On the road north of Stepanakert Nagorno Karabakh military equipment returning from the front." by Clay Gilliland is licensed under CC BY-SA 2.0.

Представитель Агентства по разминированию (ANAMA) Фархад Исаев заявил, что в процессе разминирования территории будут участвовать специально обученные животные.

В разминировании территории используются автомобили азербайджанского производителя Revival-B и Revival-T.

Отметим, что с 2020 года в Карабахе от взрывов на минах погибли 337 человек.

Ранее мы сообщали о том, что Ереван получит 40 тонн гуманитарной помощи из России для Нагорного Карабаха.