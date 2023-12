Задержаны интернет-мошенники, просившие взаймы со взломанных страниц в соцсетях, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в понедельник.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.