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Задержаны мошенники, просившие взаймы со взломанных страниц

Силовые структуры » МВД

Задержаны интернет-мошенники, просившие взаймы со взломанных страниц в соцсетях, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в понедельник.

Задержаны мошенники, просившие взаймы со взломанных страниц
Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

Успешную операцию провели сотрудники Межмуниципального управления МВД России "Оренбургское" при поддержке Росгвардии. Они схватили двоих местных жителей, подозреваемых в серийном мошенничестве в Сети.

Аферисты покупали в теневом интернете взломанные аккаунты соцсетей и рассылали с них просьбы одолжить деньги. Одна из жертв, жительница Владимира, отправила им три перевода на общую сумму 12,5 тысячи рублей, прежде чем поняла, что её разводят.

Кроме этой ставшей уже классикой криминальной схемы, в арсенале мошенников была ещё одна. Они обманывали подписчиков Z-каналов — обращались к ним от имени администраторов с просьбами пожертвовать средства на тепловизоры, квадрокоптеры и амуницию для участников СВО.

"Пожертвования поступали на находившиеся в распоряжении сообщников банковские карты и похищались", — рассказала Волк.

По её словам, всего подозреваемые успели собрать более 400 тысяч рублей с 30 обманутых. Эпизодов и жертв могло быть больше, полиция устанавливает всех пострадавших.

Интернет-мошенники
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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