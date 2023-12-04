Корнев рассказал о единственном недостатке ЗРК Patriot

Военный аналитик Дмитрий Корнев рассказал о ключевом недостатке зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом пишет РИА Новости.

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По словам специалиста, по состоянию на настоящий день это единственный западный комплекс ПВО, способный работать по баллистическим ракетам — таким, как "Искандер" и "Кинжал". Однако, как подчёркивает военный эксперт, данный комплекс не предназначен для быстрых перемещений.

"Следовательно, авиационная или космическая разведка может его обнаружить. Затем — удар, что, вероятно, произошло под Киевом в мае", — пояснил свою точку зрения Корнев.

Таким образом, как бы ни был хорош Patriot в бою, он уязвим. Ведь, как и всякий другой комплекс ПВО, он демаскирует себя при включении радиолокационной станции. Кроме того, напоминает Корнев, в украинских армии по-прежнему недостаточно имеющихся на сегодняшний день систем ПВО. И это даже с учётом новых поставок.