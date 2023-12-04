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Болгария приостановила передачу Украине бронетранспортеров

Силовые структуры

Президент Болгарии Румен Радев отказался подписывать закон о ратификации соответствующего соглашения, которое незадолго до этого одобрил парламент страны. Причиной отказа стала "недостаточная осведомленность депутатов относительно параметров списанной техники". По мнению Румена Радева, парламентарии не могли объективно оценить, является ли предоставляемая Киеву техника ненужной для Болгарии. В итоге законопроект направлен на повторное обсуждение.

Болгария приостановила передачу Украине бронетранспортеров
Фото: Openverse by Max Bond is licensed under CC BY-SA 4.0

Договор, предусматривающий передачу Украине 100 бронетранспортеров, произведенных около 40 лет назад, был одобрен болгарским парламентом 22 ноября в рамках военно-технической поддержки Украины. Согласно документу, Болгария предоставляла Украине бронированную технику с соответствующим вооружением и необходимыми комплектующими для обслуживания. Техника, о которой идёт речь, находилась на складах болгарского МВД и не использовалась правоохранительными органами. Решение о ратификации получило поддержку 152 депутатов, в то время как 57 проголосовали против.

Ранее Россия выразила протест по поводу поставок вооружений Украине. В частности, было сказано, что любые грузы с вооружением для Украины могут стать объектом военных действий со стороны РФ. Глава российского МИДа Сергей Лавров подчеркнул, что поставки оружия на Украину со стороны стран НАТО представляют серьезный риск. Лавров также отметил, что США и НАТО активно участвуют в конфликте на Украине, включая подготовку персонала в различных странах.

 

Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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