Президент Болгарии Румен Радев отказался подписывать закон о ратификации соответствующего соглашения, которое незадолго до этого одобрил парламент страны. Причиной отказа стала "недостаточная осведомленность депутатов относительно параметров списанной техники". По мнению Румена Радева, парламентарии не могли объективно оценить, является ли предоставляемая Киеву техника ненужной для Болгарии. В итоге законопроект направлен на повторное обсуждение.

Фото: Openverse by Max Bond is licensed under CC BY-SA 4.0