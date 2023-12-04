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Гособвинение требует 12 лет заключения для экс-губернатора Кировской области

Силовые структуры

В телеграм-канале Кировской прокуратуры опубликовали пост о том, что во время очередного заседания по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых обвинение запросило для подсудимого 12 лет колонии.

Гособвинение требует 12 лет заключения для экс-губернатора Кировской области
Фото: официальная страница Никиты Белых на Facebook. com

Помимо лишения свободы, обвинение предлагает запретить Белых занимать должности на госслужбе в течение 3 лет, а также обязать экс-губернатора выплатить штраф около 48 млн руб. (с учетом ранее вынесенного приговора Пресненского районного суда г. Москвы от 01.02.2018).

Никита Белых занимал пост губернатора Кировской области с 2009 по 2016 год. Был арестован 24 июня 2016 года в Москве. Согласно версии следствия, задержание произошло в момент получения взятки в размере 100 тысяч евро меченными купюрами. Деньги передавались губернатору в счёт поддержки компаний "Нововятский лыжный комбинат" и "Лесохозяйственная управляющая компания" в рамках инвестиционных проектов в Кировской области.

В 2018-м суд вынес Белых приговор: восемь лет колонии и штраф в размере 48,2 млн руб. Экс-губернатор свою вину не признал.

В июле 2021 года, отбывая наказание, Белый стал фигурантом нового уголовного дела, связанного с предполагаемым ущербом в размере 740 млн руб. Обвинения касаются превышения должностных полномочий.

Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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