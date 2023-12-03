Под Авдеевкой ликвидированы очередные наёмники из Канады и США

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Под Авдеевкой уничтожены наёмники из Канады и Соединённых Штатов.

Фото: www.mk.ru

Гибель "солдат удачи" подтвердили члены "Интернационального легиона" территориальной обороны, сообщил сегодня, 3 декабря, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его словам, в ДНР уничтожили очередных иностранных наёмников, добавив, что канадский и американский офицеры были ликвидированы под Авдеевкой.

"Брэд Стрэдфорд и Эрик Варгас отправились на экспрессе к Бандере. Идёт осмотр сотен других тел, которых бросили боевики ВСУ", — сказал Рогов.

"Интернациональный легион" теробороны описал произошедшее, как "точное и мощное огневое воздействие ВС РФ".

1 декабря Министерство обороны РФ сообщило, что российские мотострелки подразделения "Восток" под Угледаром уничтожили несколько наёмников, атаковавших в составе ВСУ.