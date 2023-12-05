Российские "Чёрные береты" усилят штурмовиками и артиллерией

Дивизии морской пехоты получат новые усиления. В каждом батальоне "Чёрных беретов" теперь будет десантно-штурмовая рота, а в дивизию включат десантно-штурмовой батальон.

Фото: Министерство обороны РФ

Что же касается артподразделений морпехов, то их оснастят РСЗО "Торнадо-Г" и гаубицами "Мальва".

Морпехи смогут участвовать не только в боевых действиях, но и миротворческих миссиях, сообщили "Известия".

Главная сила дивизии будет состоять из батальонов морской пехоты. В их состав также войдут штурмовые роты, которые будут обучены десантированию.

Кроме того, внутри батальонов морской пехоты будут сформированы противотанковые подразделения и миномётные батареи. При этом, по крайней мере, один батальон будет специализироваться на миротворческих операциях, и его личный состав пройдет специальную подготовку.