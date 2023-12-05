Российские военные почти полностью отбили и заняли жилую застройку в населённом пункте перед Курахово, откуда украинские националисты вели обстрел Донецка и близлежащие сёла, сообщили источники.
Как уточнили собеседники РИА Новости, на Донецком направлении ВС России активно освобождают населённые пункты, где ранее базировались украинские боевики.
"Многоэтажная застройка на данном участке полностью освобождена от сил противника, единичные очаги сопротивления остаются только в частном секторе", — рассказал заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка с позывным "Купол" РИА Новости.
Он подчеркнул, что российским бойцам осталось занять несколько локаций в населённом пункте, и оборона противника падёт.
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