Российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 35 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украины над Азовским морем и Крымским полуостровом.
По информации Министерства обороны РФ, Киев предпринял попытку атаки в ночное время. Отмечается, что 22 украинских БПЛА удалось уничтожить. Остальные 13 дронов были перехвачены, уточнили в оборонном ведомстве.
Как пояснили в МО РФ, украинские войска пытались нанести удары по российской инфраструктуре, однако террористическая атака была сорвана.
Ранее стало известно, что над территорией Крыма был впервые полностью подавлен разведывательный спутник, принадлежавший Североатлантическому альянсу.
В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России.