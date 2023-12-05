Над Азовским морем и Крымом уничтожены и перехвачены 35 украинских БПЛА

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 35 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украины над Азовским морем и Крымским полуостровом.

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По информации Министерства обороны РФ, Киев предпринял попытку атаки в ночное время. Отмечается, что 22 украинских БПЛА удалось уничтожить. Остальные 13 дронов были перехвачены, уточнили в оборонном ведомстве.

Как пояснили в МО РФ, украинские войска пытались нанести удары по российской инфраструктуре, однако террористическая атака была сорвана.

Ранее стало известно, что над территорией Крыма был впервые полностью подавлен разведывательный спутник, принадлежавший Североатлантическому альянсу.