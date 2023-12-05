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Артиллерия ВСУ расстреляла 25 своих боевиков за попытку сдаться на Донецком направлении

0:51
Силовые структуры

Артиллерия ВСУ ликвидировала 25 своих же солдат за попытку сдаться в плен российским военным, сообщил замкомандира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка ВС РФ с позывным "Купол".

Артиллерия ВСУ расстреляла 25 своих боевиков за попытку сдаться на Донецком направлении
Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

По его словам, украинские боевики сами вышли на связь и сообщили, что хотят сдаться в плен, чтобы живыми вернуться домой к семьям.

"Был налажен контакт, обозначено место, куда должны были прийти сдающиеся военнослужащие. Но, видимо, киевскому режиму это невыгодно, и киевский режим уничтожил своих военнослужащих", — рассказал "Купол" РИА Новости.

Как уточнил замкомандира, всего сдаться в плен хотели 25 человек, но "не дошли", украинская артиллерия накрыла своих же боевиков.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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