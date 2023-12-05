Артиллерия ВСУ расстреляла 25 своих боевиков за попытку сдаться на Донецком направлении

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Артиллерия ВСУ ликвидировала 25 своих же солдат за попытку сдаться в плен российским военным, сообщил замкомандира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка ВС РФ с позывным "Купол".

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

По его словам, украинские боевики сами вышли на связь и сообщили, что хотят сдаться в плен, чтобы живыми вернуться домой к семьям.

"Был налажен контакт, обозначено место, куда должны были прийти сдающиеся военнослужащие. Но, видимо, киевскому режиму это невыгодно, и киевский режим уничтожил своих военнослужащих", — рассказал "Купол" РИА Новости.

Как уточнил замкомандира, всего сдаться в плен хотели 25 человек, но "не дошли", украинская артиллерия накрыла своих же боевиков.