Марочко: ВСУ терпят большие потери на Донецком направлении

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал о больших потерях украинских войск на Донецком направлении в зоне специальной военной операции на Украине. По его словам, боевики Вооружённых сил Украины регулярно поставляют личный состав, вооружение и военную технику в район населённого пункта Часов Яр.

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При этом, как подчёркивает отставной подполковник, после распределения большинство украинских войск отправляют на передовые позиции в окрестностях Артёмовска, чтобы восполнить потери. Остальные же формирования оставляют в оперативном резерве.