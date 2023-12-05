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Марочко: ВСУ терпят большие потери на Донецком направлении

Силовые структуры » Военные новости

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал о больших потерях украинских войск на Донецком направлении в зоне специальной военной операции на Украине. По его словам, боевики Вооружённых сил Украины регулярно поставляют личный состав, вооружение и военную технику в район населённого пункта Часов Яр.

Марочко: ВСУ терпят большие потери на Донецком направлении
Фото: https://t.me/RVvoenkor/42853

При этом, как подчёркивает отставной подполковник, после распределения большинство украинских войск отправляют на передовые позиции в окрестностях Артёмовска, чтобы восполнить потери. Остальные же формирования оставляют в оперативном резерве.

«Численность таких резервов постоянно сокращается, что говорит о больших потерях и проблемах с комплектованием свежими силами подразделений, несущих службу на передовой», — указал Марочко в своём Telegram-канале.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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