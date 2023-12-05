Подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал о больших потерях украинских войск на Донецком направлении в зоне специальной военной операции на Украине. По его словам, боевики Вооружённых сил Украины регулярно поставляют личный состав, вооружение и военную технику в район населённого пункта Часов Яр.
При этом, как подчёркивает отставной подполковник, после распределения большинство украинских войск отправляют на передовые позиции в окрестностях Артёмовска, чтобы восполнить потери. Остальные же формирования оставляют в оперативном резерве.
«Численность таких резервов постоянно сокращается, что говорит о больших потерях и проблемах с комплектованием свежими силами подразделений, несущих службу на передовой», — указал Марочко в своём Telegram-канале.
В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России.