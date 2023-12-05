На Сахалине сурово наказали дезертира

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд дал шесть лет колонии ефрейтору К., сбежавшему из своей части в ДНР. О приговоре, вынесенном 5 декабря, сообщает во вторник РБК со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Фото: Минобороны РФ

В июле мобилизованный К., служивший в ДНР, самовольно покинул расположение своего подразделения.

Суд установил его мотивы: как сказано в приговоре, осуждённый уклонился "от военной службы в период мобилизации и военного положения" "из личной трусости", чтобы не участвовать в боевых действиях и "отдохнуть от исполнения служебных обязанностей".

Он отдыхал "по своему усмотрению" до 4 сентября, когда, движимый, вероятно, муками совести, явился в свою часть на Сахалине, где был задержан под подписку о невыезде.

Дезертира признали виновным по ч. 5 ст. 337 УК РФ и приговорили к шести годам общего режима с лишением воинского звания "гвардии ефрейтор".