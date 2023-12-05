МВД РФ разыскивает основателя «Омского гражданского объединения» Родькина по уголовной статье

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры МВД

МВД РФ проводит розыскные мероприятия по уголовной статье одного из основателей организации "Омское гражданское объединение"* (признана в РФ иностранным агентом) и ЛГБТ* активиста (признано экстремистским и запрещено в РФ) Николая Родькина. Данные присутствуют в базе розыскного ведомства.

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На сайте МВД не указано, по какой статье разыскивается Родькин. Правоохранительные органы также приводят информацию о том, что преследование Родькина может быть связано со словами активиста против СВО.

Напомним, что Николай Родькин ранее выступал с защитой прав представителей ЛГБТ. Он получал штраф по административным статьям за нарушение закона об иностранных агентах.

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