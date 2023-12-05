МВД РФ проводит розыскные мероприятия по уголовной статье одного из основателей организации "Омское гражданское объединение"* (признана в РФ иностранным агентом) и ЛГБТ* активиста (признано экстремистским и запрещено в РФ) Николая Родькина. Данные присутствуют в базе розыскного ведомства.
На сайте МВД не указано, по какой статье разыскивается Родькин. Правоохранительные органы также приводят информацию о том, что преследование Родькина может быть связано со словами активиста против СВО.
Напомним, что Николай Родькин ранее выступал с защитой прав представителей ЛГБТ. Он получал штраф по административным статьям за нарушение закона об иностранных агентах.
Ранее мы сообщали о том, что ювелир, осуждённый ранее в Новосибирске, обокрал клиентов местной торговой сети и впоследствии скрылся. Следователями было заведено уголовное дело по статье 159 ("Мошенничество") УК РФ.
В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России.