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МВД РФ разыскивает основателя «Омского гражданского объединения» Родькина по уголовной статье

1:07
Силовые структуры » МВД

МВД РФ проводит розыскные мероприятия по уголовной статье одного из основателей организации "Омское гражданское объединение"* (признана в РФ иностранным агентом) и ЛГБТ* активиста (признано экстремистским и запрещено в РФ) Николая Родькина. Данные присутствуют в базе розыскного ведомства.

МВД РФ разыскивает основателя «Омского гражданского объединения» Родькина по уголовной статье
Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

На сайте МВД не указано, по какой статье разыскивается Родькин. Правоохранительные органы также приводят информацию о том, что преследование Родькина может быть связано со словами активиста против СВО.

Напомним, что Николай Родькин ранее выступал с защитой прав представителей ЛГБТ. Он получал штраф по административным статьям за нарушение закона об иностранных агентах.

Ранее мы сообщали о том, что ювелир, осуждённый ранее в Новосибирске, обокрал клиентов местной торговой сети и впоследствии скрылся. Следователями было заведено уголовное дело по статье 159 ("Мошенничество") УК РФ.

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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