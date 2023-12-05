Запрет на Apple: ЦБ России и другие организации отказываются от iPhone

1:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

С 25 декабря Центральный банк России введет ограничения на использование и закупку продукции Apple в служебных целях. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило агентство ТАСС. По информации агентства, распоряжение подписано председателем банка Эльвирой Набиуллиной.

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Летом ограничение на использование в рабочих целях устройств от американской компании Apple внесло Минцифры РФ. В августе генеральный директор "Камаза" Сергей Когогин подписал указ, запрещающий сотрудникам пользоваться гаджетами от Apple на работе.

В начале июня ФСБ сообщила о том, что в ходе совместной операции с ФСО на мобильных устройствах Apple была обнаружена вирусная программа, за которой стояла разведка США. В результате Минтранс, Минпромторг, Ростех, Минобрнауки, Росавиация и РЖД приняли решение отказаться от использования iPhone в служебных целях.

Несмотря на то, что официально поставки продукции Apple в Россию прекращены и на рынке наблюдается сокращение объема продаж устройств в единицах, iPhone по-прежнему остается лидером по денежным продажам среди смартфонов. Примерно треть общей выручки от реализации смартфонов и почти 40% в сегменте онлайн-торговли приходится на iPhone.