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Дело о пытках в Саратовской тюремной больнице передано в суд

Силовые структуры

Дело о пытках в Саратовской тюремной больнице, в котором фигурирует экс-начальник учреждения Павел Гаценко и еще семь подсудимых, передано в суд, сообщает Саратовский областной суд.

Дело о пытках в Саратовской тюремной больнице передано в суд
Фото: https://versiya.info/uploads/posts/2019-11/1573124134_policejskij.jpg

Скандал привлек внимание общественности осенью 2021 года. Тогда проект Gulagu. net* обнародовал видео, на котором запечатлены кадры сексуального насилия и пытки. Как выяснилось, запись была сделана в Областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области.

Следственный комитет возбудил дела по фактам сексуального насилия и злоупотребления полномочиями. В результате начальник ОТБ-1, начальник областного УФСИН и другие служащие были сняты с должностей. В ноябре 2021 года были арестованы Павел Гаценко и глава отдела безопасности больницы Сергей Мальцев.

В январе глава СК РФ Александр Бастрыкин в одном из интервью сообщил о завершении следствия в рамках уголовного дела. Согласно полученным данным, выявлено 44 эпизода преступлений, включающих насильственные сексуальные действия, вымогательство, убийства и превышение должностных полномочий. По версии следствия, бывшие руководители учреждения и отдела безопасности объединились в преступную группу с целью запугивания и вымогательства средств у осужденных. В этих действиях принимали участие и сами осужденные, которые совершали "противоправные действия" в отношении других заключенных.

Объём дела составил 167 томов. Дата предварительных слушаний будет назначена в ближайшее время. Журналистам ИА "Взгляд-инфо" стало известно о том, что на первом заседании будет рассмотрен вопрос о продлении сроков содержания под стражей для подсудимых. Государственное обвинение также планирует подать ходатайство об изменении территориальной подсудности, чтобы процесс проходил в Москве.

* 29 июля 2021 года сайт Gulagu. net заблокирован на территории России по решению Роскомнадзора.

Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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