Киев в шоке: Марокко получила от США партию Abrams M1A2 и ждёт 500 БМП Bradley

Украина пребывает в шоке от информации по поставке вооружения в Африку от американцев.

Фото: topwar.ru

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

По данным портала, Марокко получила от Соединённых Штатов новую партию американских танков Abrams M1A2 и ждёт бесплатную поставку пятисот БМП Bradley. Киеву остаётся только наблюдать за этим.

"Тем временем в армии США на вооружении 2 500 таких танков SEPv3 и 3 500 таких БМП (на хранении еще 3 000 танков и 2 000 БМП), но Украине выделен ЛИШЬ 31 ТАНК (1 процент) и 190 БМП (9 процентов) — Марокко же получит сразу 25 процентов БМП из резерва", — подчёркивает издание.

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы России получили новую партию истребителей поколения 4++ Су-35С.