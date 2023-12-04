Воздушно-космические войска России получили новую партию самолётов Су-35С.
Дальневосточный авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре передал Министерству обороны РФ очередную партию новых многофункциональных истребителей поколения "4 ++" — Су-35С.
Руководство и работники авиазавода уверены, что новые боевые машины укрепят боевую мощь российских ВКС и приблизят победу в специальной военной операции на Украине.
Ранее сообщалось, что новейшие российские морские дроны начинают участвовать в битве за Николаев и Одессу.
Певица София Ротару вывезла с Украины любимого внука — Анатолия Евдокименко.