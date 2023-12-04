ВКС России получили новую партию истребителей поколения 4++ Су-35С

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Воздушно-космические войска России получили новую партию самолётов Су-35С.

Фото: mil.ru

Дальневосточный авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре передал Министерству обороны РФ очередную партию новых многофункциональных истребителей поколения "4 ++" — Су-35С.

Руководство и работники авиазавода уверены, что новые боевые машины укрепят боевую мощь российских ВКС и приблизят победу в специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что новейшие российские морские дроны начинают участвовать в битве за Николаев и Одессу.