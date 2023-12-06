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В Котласе сотрудница банка украла у клиентов три миллиона

1:21
Силовые структуры » МВД

В Поморье завершено расследование громкого дела о хищении миллионов в местном отделении банка, сообщила во вторник пресс-служба УМВД России по Архангельской области.

В Котласе сотрудница банка украла у клиентов три миллиона
Фото: ТАСС

Жительница Котласа 1988 года рождения работала в банке менеджером и финансовым экспертом. Среди клиентов учреждения, которые приходили открывать счёт или расплачиваться по кредиту, она выбирала пожилых, которые могли не сразу заподозрить неладное, и присваивала их средства — злоумышленница попросту не проводила деньги через кассу, а перечисляла их себе.

Кроме того, она подобрала оставленную в банке чужую карту, снимала с неё наличные и расплачивалась в магазинах.

Преступная деятельность банковской служащей продолжалась с апреля 2022 по август 2023 года. За это время она облапошила 13 человек в возрасте от 55 до 75 лет на общую сумму порядка трёх миллионов рублей, причём некоторые из них стали жертвами обмана неоднократно.

Ушлой менеджерке предъявлены обвинения по статьям 158 (кража) и 159 (мошенничество) УК РФ, дело передано в суд.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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