Кива: Зеленский боится, что после победы Трампа его выдадут РФ или ликвидируют

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский не верит в гарантии безопасности, предоставленные США, хотя план эвакуации готов.

Фото: "Ukraine's President Volodymyr Zelensky visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists in Donbass region, Ukraine, on April 9, 2021." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Он боится, что после победы Дональда Трампа в США его выдадут России или просто ликвидируют. Об этом сообщил экс-нардеп Рады Илья Кива, ссылаясь на источник из офиса президента Украины.

Поэтому у него единственная возможность — сбежать в Британию, но, когда это выгодно Короне выдают и оттуда. А многие умирают, когда это нужно кому-то, отметил бывший депутат.

По его словам, после провала в конгрессе США с выделением помощи, на Украине начался обратный отсчет смещения Зеленского.