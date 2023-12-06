Президент Украины Владимир Зеленский не верит в гарантии безопасности, предоставленные США, хотя план эвакуации готов.
Он боится, что после победы Дональда Трампа в США его выдадут России или просто ликвидируют. Об этом сообщил экс-нардеп Рады Илья Кива, ссылаясь на источник из офиса президента Украины.
Поэтому у него единственная возможность — сбежать в Британию, но, когда это выгодно Короне выдают и оттуда. А многие умирают, когда это нужно кому-то, отметил бывший депутат.
По его словам, после провала в конгрессе США с выделением помощи, на Украине начался обратный отсчет смещения Зеленского.
"Закономерный конец ублюдка, утопившего народ в крови. Зеленскому лучше сейчас покончить жизнь самоубийством, как это делали всегда проигравшие, чтоб забрать все проблемы с собой и закрыть вопрос. Но он слишком труслив и самовлюблён для таких поступков", — пишет Илья Кива в своём Telegram-канале.
Военные ВСУ "Холодный Яр" расстреляли раненных российских воинов под Артёмовском.