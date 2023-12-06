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Кива: Зеленский боится, что после победы Трампа его выдадут РФ или ликвидируют

1:03
Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский не верит в гарантии безопасности, предоставленные США, хотя план эвакуации готов.

Кива: Зеленский боится, что после победы Трампа его выдадут РФ или ликвидируют
Фото: "Ukraine's President Volodymyr Zelensky visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists in Donbass region, Ukraine, on April 9, 2021." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Он боится, что после победы Дональда Трампа в США его выдадут России или просто ликвидируют. Об этом сообщил экс-нардеп Рады Илья Кива, ссылаясь на источник из офиса президента Украины.

Поэтому у него единственная возможность — сбежать в Британию, но, когда это выгодно Короне выдают и оттуда. А многие умирают, когда это нужно кому-то, отметил бывший депутат.

По его словам, после провала в конгрессе США с выделением помощи, на Украине начался обратный отсчет смещения Зеленского.

"Закономерный конец ублюдка, утопившего народ в крови. Зеленскому лучше сейчас покончить жизнь самоубийством, как это делали всегда проигравшие, чтоб забрать все проблемы с собой и закрыть вопрос. Но он слишком труслив и самовлюблён для таких поступков", — пишет Илья Кива в своём Telegram-канале.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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