Путин напугал НАТО особым военным указом №915

Российский президент Владимир Путин снова напугал Запад, подписав указ об увеличении численности Вооружённых сил РФ. В НАТО новость восприняли без энтузиазма.

Фото: mil.ru

1 декабря 2023 года глава государства подписал указ №915, в котором говорится, что численность российской армии составит 1 320 000 человек, т. е. на 170 тыс. военнослужащих больше, чем сейчас.

В России это действо не вызвало большого общественного резонанса (после сообщений, что для этого не потребуется частичной или всеобщей мобилизации или увеличения срока службы в армии), а вот за рубежом к нему отнеслись со всей серьёзностью.

Как отметили в Baijiahao, президент России отдал распоряжение правительству выделить необходимые финансовые средства для решения этого вопроса. Сумма будет немаленькой, так как увеличивать армию будут за счёт контрактников.

Теперь генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерегает всех членов альянса избегать недооценки возможностей РФ.

"Нам нужно готовиться к плохим новостям", — цитирует Baijiahao Столтенберга.

Речь на самом деле идёт даже не о количестве солдат, а о том, что Москва может себе это позволить, и у неё есть финансовые средства на обеспечение ВС РФ.

Вывод напрашивается для Запада плачевный — санкции тоже провалились, экономика России оказалась на редкость живучей, благодаря чему Кремль чувствует себя вполне комфортно в противостоянии с США и ЕС.

Оппонентам же сейчас намного хуже хотя бы потому, что люди там привыкли к стабильно высокому уровню жизни и отсутствию потрясений. Так что им все эти жертвы во имя Украины совершенно ни к чему и, как отмечают в НАТО, "надо готовиться к сложному, а, может, и страшному".

Китай же отреагировал на указ Путина диаметрально противоположным образом. Как известно, подавляющее большинство китайцев с большим уважением относятся к президенту России и армии РФ — констатирует Baijiahao, добавляя, что "армия России станет еще сильнее".

Ранее Pravda. Ru уже называла "четыре путинских удара", которые помогут РФ взять Киев "с помощью получившей настоящей боевой опыт армии".

Решить задачи окружения украинской столицы;

Решить задачи установки огневого контроля;

Подавить ПВО;

Провести уничтожение критической военной, энергетической и логистической инфраструктуры.

Также военные эксперты Запада отмечают, что Россия имеет невероятный, заслуженный кровью и боями опыт.