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Житель Рязанской области открыл стрельбу из дома возле трассы и убил полицейского

Силовые структуры » МВД

Житель рязанской области открыл стрельбу из дома на трассе М-5. После этого погиб сотрудник полиции.

Житель Рязанской области открыл стрельбу из дома возле трассы и убил полицейского
Фото: Global look press

Отмечается, что 47-летний Александр Г. по неизвестным причинам открыл стрельбу из ружья, находясь на втором этаже дома. Движение по дороге было перерыто. Из гражданских никто не пострадал.

Отмечается, что убийцу штурмовали, он не успел скрыться. В настоящее время его отправили на допрос. Мотивы преступления еще не установлены.

Ранее мы сообщали о том, что депутат Госдумы Ивлев назвал "хоррором" расстрел ВСУ своих солдат.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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