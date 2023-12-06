Алексей Арестович* рассказал, что держит Украину от уничтожения.
Украинский военный аналитик объяснил, что украинцы обязаны своим существованием ВСУ.
"Это единственный актив, который остался у Украины. 23 года мы жили в полном небрежении к ЗСУ, разворовывали, продавали, издевались", — написал экс-помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.
Он отметил, что армия Украины — единственный институт, который пользуется наивысшим рейтингом доверия у населения.
Ранее Арестовича* возмутило то, с какими почестями в мире встречают Владимира Путина.
Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
Военные ВСУ "Холодный Яр" расстреляли раненных российских воинов под Артёмовском.