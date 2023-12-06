Арестович* заявил, что единственный оставшийся у Украины актив — это ВСУ

Алексей Арестович* рассказал, что держит Украину от уничтожения.

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Украинский военный аналитик объяснил, что украинцы обязаны своим существованием ВСУ.

"Это единственный актив, который остался у Украины. 23 года мы жили в полном небрежении к ЗСУ, разворовывали, продавали, издевались", — написал экс-помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

Он отметил, что армия Украины — единственный институт, который пользуется наивысшим рейтингом доверия у населения.

Ранее Арестовича* возмутило то, с какими почестями в мире встречают Владимира Путина.

Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

