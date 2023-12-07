Убийство Кивы квалифицировали как теракт

Убийство украинского политика Ильи Кивы квалифицировали как теракт, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в спецслужбах.

Фото: IG Ильи Кивы

Напомним, 6 декабря бывшего депутата Рады нашли застреленным возле отеля в Одинцовском районе, где он жил. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом.

Украинские СМИ тем временем отрапортовали об успешной операции СБУ, проведённой под личным руководством её директора Василия Малюка. Его же называли причастным к другому громкому делу — покушению на Олега Царёва в октябре в Ялте.

С учётом широкого общественного резонанса в ближайшее время убийство Кивы может быть квалифицировано как посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ) или теракт (ст. 205).

Дело в этом случае передадут в следственный главк центрального аппарата СК России.

Расследование уже идёт полным ходом. Оперативники изучают записи камер наружного наблюдения и биллинги мобильной связи на месте происшествия и в его окрестностях.