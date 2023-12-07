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После стрельбы в школе Брянска было ранено пять человек

0:42
Силовые структуры » МВД

В брянской гимназии восьмиклассница устроила стрельбу. Как сообщает Baza, 14 летняя школьница ранила пятерых человек, два человека убиты. Об этом сообщает Минздрав.

После стрельбы в школе Брянска было ранено пять человек
Фото: Следственный комитет РФ

Сообщение о стрельбе в гимназии №5 было опубликовано в 9:15. Школьница пришла с ружьем, поднялась на четвертый этаж, где проходил урок биологии и начала стрелять по одноклассникам.

После стрельбы она покончила с собой.

Ранее мы сообщали о том, что ученик школы №173 Петроградского района Санкт-Петербурга попал в больницу с кратковременной ишемией головного мозга после нападения одноклассника.

 

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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