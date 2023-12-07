В брянской гимназии восьмиклассница устроила стрельбу. Как сообщает Baza, 14 летняя школьница ранила пятерых человек, два человека убиты. Об этом сообщает Минздрав.
Сообщение о стрельбе в гимназии №5 было опубликовано в 9:15. Школьница пришла с ружьем, поднялась на четвертый этаж, где проходил урок биологии и начала стрелять по одноклассникам.
После стрельбы она покончила с собой.
Ранее мы сообщали о том, что ученик школы №173 Петроградского района Санкт-Петербурга попал в больницу с кратковременной ишемией головного мозга после нападения одноклассника.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.