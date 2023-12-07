После стрельбы в школе Брянска было ранено пять человек

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры МВД

В брянской гимназии восьмиклассница устроила стрельбу. Как сообщает Baza, 14 летняя школьница ранила пятерых человек, два человека убиты. Об этом сообщает Минздрав.

Фото: Следственный комитет РФ

Сообщение о стрельбе в гимназии №5 было опубликовано в 9:15. Школьница пришла с ружьем, поднялась на четвертый этаж, где проходил урок биологии и начала стрелять по одноклассникам.

После стрельбы она покончила с собой.

Ранее мы сообщали о том, что ученик школы №173 Петроградского района Санкт-Петербурга попал в больницу с кратковременной ишемией головного мозга после нападения одноклассника.