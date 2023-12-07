Мосгорсуд продлил на шесть месяцев арест Игоря Стрелкова (Гиркина)

Пресс-служба Мосгорсуда сообщила о продлении ареста Игоря Стрелкова (Гиркина) на шесть месяцев. Информация об этом появилась 7 декабря.

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Ранее стало известно, что Стрелков был арестован решением Мещанского суда Москвы. 21 июля он был задержан в Москве после предъявления обвинения в публикации экстремистских материалов в сети. Следствие установило, что Стрелков в своих постах призывал к противоправным действиям, а также высказывал оскорбления в адрес президента России.

Напомним, что в 2014 году он руководил подразделениями ополчения ДНР в Славянске.

Ранее сообщалось о том, что на территории Центрального федерального округа (ЦФО) в настоящий момент ведётся розыск того, кто застрелил бывшего депутата Верховной рады Илью Киву.