В ГУР Украины рассказали о неограниченных запасах стрелкового оружия у России

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов заявил, что Россия обладает неограниченным запасом стрелкового оружия. Информация об этом приводится в Telegram-канале Klymenko Time.

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Юсов заявил, что оружие накопилось у России еще с советского времени.

Численность имеющегося на российских складах оружия превысила объём кадрового резерва ВС РФ.

Ранее мы сообщали о том, что боевикам ВСУ запретят выкладывать в сеть видео из окопов.

