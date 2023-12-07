Представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов заявил, что Россия обладает неограниченным запасом стрелкового оружия. Информация об этом приводится в Telegram-канале Klymenko Time.
Юсов заявил, что оружие накопилось у России еще с советского времени.
Численность имеющегося на российских складах оружия превысила объём кадрового резерва ВС РФ.
Ранее мы сообщали о том, что боевикам ВСУ запретят выкладывать в сеть видео из окопов.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.