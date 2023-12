Представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов заявил, что Россия обладает неограниченным запасом стрелкового оружия. Информация об этом приводится в Telegram-канале Klymenko Time.

Фото: "File:Снайперская винтовка ОСВ-96 - ОСН Сатрун 04.jpg" by Vitaly V. Kuzmin is licensed under CC BY-SA 4.0.