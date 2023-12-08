В Петербурге неизвестные похитили бизнесмена и пытали его из-за 500 млн рублей

Бизнесмена из Санкт-Петербурга похитили и пытали. Ему зажали пальцы плоскогубцами. Цель этих действия состояла в том, чтобы бизнесмен выдал полмиллиарда рублей, сообщает Baza.

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В ходе пыток выяснилось, что у бизнесмена нет таких денег, но дома в сейфе лежат около 50 млн рублей.

Грабители изъяли у бизнесмена ключи, нашли спрятанные деньги дома и оставили похищенного связанным в машине.

В конце ноября следователи вышли на подозреваемых. Ими оказались четверо человек из разных регионов РФ. Троих подозреваемых отправили в СИЗО, одного — под домашний арест.

Известно и то, что бизнесмена Алексея Столярова уже грабили в конце 2020 года. Тогда преступники на лестничной площадке забрали у него 25 млн рублей, также были изъяты украшения на 200 тысяч.