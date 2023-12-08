Украинские каналы сообщили о ракетном ударе по Киеву со стороны ВС РФ

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ВС РФ нанесли мощный ракетный удар по Киеву. Об этом сообщает "Военная хроника", ссылаясь на мониторинговые каналы.

Фото: President.gov.ua

"Ракеты неустановленного типа поражают цели как в пригородах столицы в районе Ирпеня и Борисполя, так и в пределах административных границ Киева", — приводится в материале.

Военкоры сообщили, что ракеты попали на территорию Киева с Харьковской и Черкасской сторон.

Украинские каналы также приводят, что по объектам наносится удар Х-101/Х-555.

Ранее пленный украинский морской пехотинец Максим Мирончук рассказал, что военные ВСУ, высаживающиеся на левом берегу Днепра, гибнут целыми взводами.