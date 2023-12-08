ВС РФ нанесли мощный ракетный удар по Киеву. Об этом сообщает "Военная хроника", ссылаясь на мониторинговые каналы.
"Ракеты неустановленного типа поражают цели как в пригородах столицы в районе Ирпеня и Борисполя, так и в пределах административных границ Киева", — приводится в материале.
Военкоры сообщили, что ракеты попали на территорию Киева с Харьковской и Черкасской сторон.
Украинские каналы также приводят, что по объектам наносится удар Х-101/Х-555.
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