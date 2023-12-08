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Военнопленный ВСУ признался, что уничтожен весь его взвод

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Силовые структуры

Пленный украинский морской пехотинец Максим Мирончук рассказывая, что военные ВСУ, высаживающиеся на левом берегу Днепра, гибнут целыми взводами.

Военнопленный ВСУ признался, что уничтожен весь его взвод
Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

"Двухсотые" (убитые. — Прим. Ред.) и много "трёхсотых" (раненых. — Прим. ред.). Очень мало (осталось. — Прим. Ред.), нас почти всех перебили", — рассказал военнослужащий в беседе с РИА Новости.

Боец уточнил, что его взвод весь перебили. Он остался один из состава своего формирования.

Мирончук является снайпером 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Он сдался в плен военнослужащим российской группировки войск "Днепр" на левом берегу Херсонской области в начале декабря 2023 года.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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