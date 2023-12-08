Военнопленный ВСУ признался, что уничтожен весь его взвод

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пленный украинский морской пехотинец Максим Мирончук рассказывая, что военные ВСУ, высаживающиеся на левом берегу Днепра, гибнут целыми взводами.

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"Двухсотые" (убитые. — Прим. Ред.) и много "трёхсотых" (раненых. — Прим. ред.). Очень мало (осталось. — Прим. Ред.), нас почти всех перебили", — рассказал военнослужащий в беседе с РИА Новости.

Боец уточнил, что его взвод весь перебили. Он остался один из состава своего формирования.

Мирончук является снайпером 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Он сдался в плен военнослужащим российской группировки войск "Днепр" на левом берегу Херсонской области в начале декабря 2023 года.