Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперт Иванский рассказал, что при морозе износ деталей увеличивается в 10 раз
В Москве арестовали хакера по делу о продаже личных данных россиян
Для Зеленского подготовлены три сценария побега на Запад
Пенсионерка продала дом, чтобы отправиться в кругосветный круиз, а его отменили
Стюард рассказал, почему не стоит пить кофе в самолёте
Турист рассказал, как выбрать самую вкусную еду в самолёте
В России введут административную и уголовную ответственность за скручивание пробега автомобилей
Украинские каналы сообщили о ракетном ударе по Киеву со стороны ВС РФ
Не заряжать в машине: раскрыты секреты правильной зарядки телефона

Пойман наркоман, забывший в машине шприц с мефедроном

Силовые структуры » МВД

Правоохранительные органы нашли и задержали клиента каршеринга, оставившего в машине шприц с мефедроном, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Москвы.

Пойман наркоман, забывший в машине шприц с мефедроном
Фото: Прокуратура Москвы

Леденящее душу происшествие случилось в августе в Крылатском. Семья направлялась на каршеринговом авто в торговый центр. Выходя из машины, десятилетняя девочка почувствовала укол. Родители нашли на сиденье шприц с раствором, как позже установила экспертиза, мефедрона, и обратились в полицию.

Сыщики нашли того, кто оставил в автомобиле опасный сюрприз. Им оказался уроженец Ставропольского края 1986 года рождения, ранее неоднократно судимый за наркотики.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Расследование взято под контроль Кунцевской межрайонной прокуратурой.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
"Два дня она была сама не своя": мать девочки раскрыла подробности о дочери, открывшей стрельбу в Брянской школе

Открывшая стрельбу в брянской школе восьмиклассница попрощалась двумя жуткими словами.

Открывшая стрельбу в брянской школе девочка попрощалась с матерью словами: "Не вой"
Зеленский заявил о победе в Чёрном море
Зеленский заявил союзникам о победе в Чёрном море
Приказ Су-35: при атаке на Путина — выжечь небо или закрыть собой
"Обязательно встретиться с другом": расстрелявшая одноклассников в Брянске девочка оставила странную запись
НПО Черногории призвали правительство осудить Израиль Михаил Плисюк США выбирают между поставками Украине и Израилю: "Боливар не вывезет двоих" Алексей Гончаров Русский Север: былины и народы Печоры Сергей Лебедев
Была травля: соседка расстрелявшей одноклассников ученицы в брянской школе рассказала о случившемся
Чем Кива занимался в день убийства, рассказали соседи экс-нардепа Украины
Антибликовый козырёк: водителям назвали эффективное средство борьбы с ослеплением фарами встречных машин
Антибликовый козырёк: водителям назвали эффективное средство борьбы с ослеплением фарами встречных машин
Последние материалы
Стюард рассказал, почему не стоит пить кофе в самолёте
Турист рассказал, как выбрать самую вкусную еду в самолёте
В России введут административную и уголовную ответственность за скручивание пробега автомобилей
Украинские каналы сообщили о ракетном ударе по Киеву со стороны ВС РФ
Не заряжать в машине: раскрыты секреты правильной зарядки телефона
В аэропортах Москвы 8 декабря отменили и задержали 21 рейс
Добавьте этот отвар в бульон: он станет роскошно яркого цвета и в 100 раз полезнее
Украина не получит от США запрошенные вооружения, предрёк эксперт
В США раскрыли условия для переговоров России с Украиной
Центробанк обнаружил финансовую пирамиду в Свердловской области
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников