Пойман наркоман, забывший в машине шприц с мефедроном

Правоохранительные органы нашли и задержали клиента каршеринга, оставившего в машине шприц с мефедроном, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Москвы.

Фото: Прокуратура Москвы

Леденящее душу происшествие случилось в августе в Крылатском. Семья направлялась на каршеринговом авто в торговый центр. Выходя из машины, десятилетняя девочка почувствовала укол. Родители нашли на сиденье шприц с раствором, как позже установила экспертиза, мефедрона, и обратились в полицию.

Сыщики нашли того, кто оставил в автомобиле опасный сюрприз. Им оказался уроженец Ставропольского края 1986 года рождения, ранее неоднократно судимый за наркотики.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Расследование взято под контроль Кунцевской межрайонной прокуратурой.