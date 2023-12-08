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Финляндия не выдаст Украине лидера ДШРГ "Русич" Воислава Тордена (Яна Петровского)

Силовые структуры » ФСБ

Верховный суд Финляндии не будет выдавать Украине одного из бывших командующих ДШРГ "Русич" Воислава Тордена (в прошлом он был известен как Ян Петровский). На Украине, как сообщает RTVI, ссылаясь на адвоката Тордена Наталью Мальгину, он может быть подвергнут пыткам.

Финляндия не выдаст Украине лидера ДШРГ "Русич" Воислава Тордена (Яна Петровского)
Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

Министерство юстиции Финляндии отказало в запросу Украины. Решение принято Верховным судом, который ссылается на недавнее решение суда Швеции от 31 октября 2023 года.

Все решения подтверждены заключениями и экспертизами по ситуации в украинских тюрьмах. Мальгина отметила, что Торден не может быть выдан Украине, согласно ст. 3 Конвенции о правах человека. ЕСПЧ и верховные суды других стран в ходе исследования выявили, что Торден может быть подвергнут пыткам при экстрадиции на Украину.

Его могут освободить из заключения в городе Вантаа в пятницу 8 декабря. Адвокат Тордена заявила, что решение будет исполнено.

В RTVI также напомнили, что Торден был задержан финской пограничной службой 20 июля. Он подозревался в нарушении норм миграционного законодательства при попытки вылета в Ниццу из Хельсинки. В дальнейшем он был переведён в тюрьму города Вантаа по запросу Украины.

Ранее сообщалось, что у украинского президента Владимира Зеленского давно согласован план отступления на Запад. Такую точку зрения высказал политолог МГУ им. М. В. Ломоносова Артём Косоруков, пояснив — никаких проблем за рубежом у Зеленского не будет.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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