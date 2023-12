Финляндия не выдаст Украине лидера ДШРГ "Русич" Воислава Тордена (Яна Петровского)

Верховный суд Финляндии не будет выдавать Украине одного из бывших командующих ДШРГ "Русич" Воислава Тордена (в прошлом он был известен как Ян Петровский). На Украине, как сообщает RTVI, ссылаясь на адвоката Тордена Наталью Мальгину, он может быть подвергнут пыткам.

Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0