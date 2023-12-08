В Орловской области мужчину посадили на 15 лет в тюрьму за пытку утюгом

Суд в Орловской области на 15 лет подверг заключению ранее осужденного 37-летнего гражданина. Он обвиняется в том, что угрожал расправой, кроме того он совершил кражу и разбойное нападение. Также его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего за собой смерть. «Ленте.ру» сообщает об этом, ссылаясь на региональную прокуратуру.

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Обвиняемый будет отбывать наказание в колонии строгого режима. По первоначальной информации, его свободу ограничат на один год и десять месяцев.

Установлено, что осужденный употреблял алкоголь вместе со знакомым. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого фигурант пронзил ножом оппонента. Удары пришлись на разные части тела. Нападавший потребовал от раненного оппонента определённую сумму денег и передачу имущества. После отказа мужчина нагрел утюг и прижег им плечо жертвы, затем он совершил хищение имущества на общую сумму около четырех тысяч рублей. Жертва не выжила после полученных увечий, сообщает издание.

В ноябре 2022 года и в январе 2023 года убийца также совершил кражу имущества на сумму свыше шести тысяч рублей.