В Киеве прозвучала серия мощных взрывов

Волна взрывов накрыла столицу Украины Киев, сообщили местные СМИ. По словам очевидцев, воздушную тревогу в регионе долго не объявляли.

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"Киев — сообщают о взрывах", — говорится в сообщении украинского издания "Зеркало недели".

По данным "Военкоров Русской весны", в городе не была объявлена воздушная тревога, сирены завыли с опозданием.

"Ждём утром объяснения от Воздушных сил, почему сначала в столице раздаются взрывы, а через несколько минут объявляют тревогу", — цитирует издание киевлян.

Какие конкретно объекты в Киеве попали под удар, пока неизвестно, но сообщается о "десятках" взрывов.