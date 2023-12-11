Волна взрывов накрыла столицу Украины Киев, сообщили местные СМИ. По словам очевидцев, воздушную тревогу в регионе долго не объявляли.
"Киев — сообщают о взрывах", — говорится в сообщении украинского издания "Зеркало недели".
По данным "Военкоров Русской весны", в городе не была объявлена воздушная тревога, сирены завыли с опозданием.
"Ждём утром объяснения от Воздушных сил, почему сначала в столице раздаются взрывы, а через несколько минут объявляют тревогу", — цитирует издание киевлян.
Какие конкретно объекты в Киеве попали под удар, пока неизвестно, но сообщается о "десятках" взрывов.
У Украины нет будущего, сказал Владимир Путин. Единственная гарантия покончить с братоубийственной войной — включить бывшую Украину в состав РФ.