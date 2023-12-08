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Любовь Степушова

ВКС РФ провели мощную ракетную атаку по целям на Украине. Фронт пришёл в движение

Силовые структуры » Военные новости

ВКС РФ нарушили паузу в 79 дней и провели полноценную ракетную атаку по военным целям на Украине. Фронт пришёл в движение, сообщают с мест.

ВКС РФ провели мощную ракетную атаку по целям на Украине. Фронт пришёл в движение
Фото: Вадим Савицкий

Самая сильная ракетная атака ВКС РФ за последние три месяца

Всю неделю российские ВКС осуществляли атаки дронами-камикадзе "Герань" на военные объекты на Украине. Цель была не только поразить аэродромы, склады, логистику, энергетические объекты, но и выявить систему ПВО ВСУ.

В четверг ночью и пятницу, 8 декабря, с рассветом, что тоже показательно, потому что бывает не часто, была проведена комплексная ракетная атака со стратегической авиации и наземных комплексов "Искандер" по выявленным целям ПВО и целям в виде заводов и объектов инфраструктуры, которые беспилотникам трудно поразить капитально.

По данным Киевской городской военной администрации (КМВА), "нарушена пауза в 79 дней", когда не было ударов с бортов стратегической авиации Ту-95МС. По данным КМВА, около 10 бомбардировщиков-ракетоносцев выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55 из района города Энгельс в Саратовской области.

Сильные взрывы прозвучали в Павлограде. По предварительной информации российских источников, ударам подверглась территория химзавода, где производятся взрывчатые вещества и топливо для ракет. По словам представителя ВС ВСУ Юрия Игната, часть ракет "ударила по объектам инфраструктуры в Днепропетровской области".

Также шесть взрывов (в четверг) зафиксировано в Харькове. Российские паблики указывают, что в том числе поражён склад с боеприпасами, который детонировал на протяжении полутора часов.

Несколько ударов зафиксировано в Киеве, например, военкор Владимир Разин указывает в Telegram, что было три прилёта. По данным КМВА, "все ракеты были ликвидированы". Областная киевская администрация фиксирует разрушения от обломков в "частном секторе".

Военный блогер Юрий Подоляка пишет в Telegram, что "пошли в большом количестве "Калибры", а по Харькову отработали "Искандеры" (это ракета наземного базирования).

"Реально — самая сильная атака за последнее время", — пишет блогер.

А ведь это только начало зимы.

В чём один из секретов успеха российских ударов ВКС

Украинские паблики выложили карты, показывающие маршруты движения российских ракет и БПЛА "Герань" во время атак по целям в глубине Украины.

Траектории идут по руслам рек, дорогам и границам областей. Над рекой летательный аппарат менее заметен для радаров ПВО, а над дорогой звук дрона сливается с шумом автомобилей. Границы областей используются, так как они проходят в стороне от населённых пунктов, что позволяет избежать обнаружения обывателями.

Фронт пришёл в движение

Российские военные паблики пишут, ссылаясь на данные с мест, что фронт СВО пришёл в движение. Взяты господствующие высоты под Клещеевкой под Артёмовском, накануне взятия находится село Весёлое у Белогоровки на Северском направлении, там за последние двое суток российская армия заняла более 10 опорных пунктов.

Половина села Синьковка на Купянском направлении уже находится под контролем ВС РФ.

Формируется Авдеевский котёл — удавка сжимается, также есть продвижение под Работино на Запорожском направлении — ВС РФ взяли под свой контроль позиции севернее Вербового, возвращая отданные ВСУ в результате их контрнаступления. Также без остановки гремят бои на окраинах Марьинки — ВС РФ оттесняют остатки гарнизона ВСУ.

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На запад: ВС РФ активно наступают на флангах Артёмовска

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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