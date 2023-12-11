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Украинский обозреватель Ларин: Киев бросает на гибель боевиков "волну за волной" через Днепр

Силовые структуры

Украинских боевиков бросают "волну за волной" на подручных средствах через реку Днепр, возмутился обозреватель из Незалежной Николай Ларин. По его словам, то, что люди погибают ещё на воде и никак не защищены — преступление.

Украинский обозреватель Ларин: Киев бросает на гибель боевиков "волну за волной" через Днепр
Фото: Openverse by Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY 4.0

Как уточнил Ларин, все силы ВСУ направлены на форсирование реки, однако, речи о прорыве для украинской армии по воде не может быть и речи.

"Людей просто постоянно бросают за реку — волну за волной, — посетовал в статье для украинской газеты "Думская" аналитик. — Продолжающиеся попытки выбросить морпехов на левый берег — что-то за гранью добра и зла".

По мнению Ларина, командование должно срочно "свернуть" эту операцию, а не губить людей в попытке прорваться на противоположный берег Днепра. Тогда как российская сторона продолжает "утюжить" морпехов из всех орудий.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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