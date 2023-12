Украинских боевиков бросают "волну за волной" на подручных средствах через реку Днепр, возмутился обозреватель из Незалежной Николай Ларин. По его словам, то, что люди погибают ещё на воде и никак не защищены — преступление.

Фото: Openverse by Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY 4.0