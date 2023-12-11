Украинских боевиков бросают "волну за волной" на подручных средствах через реку Днепр, возмутился обозреватель из Незалежной Николай Ларин. По его словам, то, что люди погибают ещё на воде и никак не защищены — преступление.
Как уточнил Ларин, все силы ВСУ направлены на форсирование реки, однако, речи о прорыве для украинской армии по воде не может быть и речи.
"Людей просто постоянно бросают за реку — волну за волной, — посетовал в статье для украинской газеты "Думская" аналитик. — Продолжающиеся попытки выбросить морпехов на левый берег — что-то за гранью добра и зла".
По мнению Ларина, командование должно срочно "свернуть" эту операцию, а не губить людей в попытке прорваться на противоположный берег Днепра. Тогда как российская сторона продолжает "утюжить" морпехов из всех орудий.
У Украины нет будущего, сказал Владимир Путин. Единственная гарантия покончить с братоубийственной войной — включить бывшую Украину в состав РФ.