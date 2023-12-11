Подробности предстоящей встречи с Байденом: Зеленский повторяет ошибки Гитлера

1:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Недавно была проанонсирована встреча 12 декабря украинского президента Владимира Зеленского и его заокеанского коллеги Джо Байдена.

Однако глава Незалежной недавно отменил запланированную поездку в Белый дом из-за якобы нерешенных вопросов по военной помощи.

Вместо Зеленского ездили другие украинские чиновники.

Фото: openverse.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

Встречу с Байденом переназначили, и теперь там готовы обсудить финансовое помощь Украине. Об этом сообщает историк и публицист Ростислав Ищенко.

По его словам, Вашингтон может предоставить Киеву ограниченный резерв, который нужно весьма рационально пользовать, учитывая мировые цены. Ищенко убеждён, что Киев столкнулся с нехваткой боеприпасов, а также с тем, что личный состав весьма немотивирован.

Без постоянных пополнений военной техники и амуниции, ни о какой масштабной мобилизации на Украине не может быть и речи. И это проблема ключевая. Ограниченные ресурсы не дадут возможности армии Украине сопротивляться эффективно сопротивляться русским. Ситуация в зоне боевых действий ухудшается с каждым днём и Украина вынуждена перейти к обороне.

Зеленский не имеет профессионального военного образования, а значит, повторяет ошибки Адольфа Гитлера, делая ставку на удержание ключевых пунктов любой ценой. Это истощает ресурсы и усиливает проблемы на фронте, пишет военные эксперт.

Главы государств скорее всего, обсудят стратегии выхода из кризиса, включая помощи от Евросоюза. Скорее всего будут рассматриваться другие варианты, которые не обещают положительных итогов для запада и самой Украины. В итоге ситуация все равно требуют решений, так как замедление играет только на руку России.