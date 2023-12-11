Немецкий наёмник Мюллер оставил 6-летнего сына и был убит в зоне СВО

Эксперт военно-политического центра Борис Рожин объявил о устранении на Купянском направлении наёмника Рене Мюллера, который сражался на стороне ВСУ.

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

Военный родился в городе Лейпциг. Более года назад он решил присоединиться к ВСУ, оставив жену и шестилетнего сына.

Ранее сообщалось, что из-за значительных потерь, понесённых украинской армией в ходе летнего контрнаступления, Киев активизировал вербовку иностранных наёмников. Запрос на такой персонал значительно возрос, что подтверждают журналисты из США.

Аналитики подтвердили, что в самых опасных зонах на передовой бойцам ВСУ удается выжить всего лишь четыре часа. Смертность достигает 80-90 процентов.

Ранее сообщалось, что украинцев отлавливают на улицах и отправляют на фронт без оружия.