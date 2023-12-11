Бывший советник Кучмы Олег Соскин: украинцев отлавливают на улицах и отправляют на фронт без оружия

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил на своём YouTube-канале, что украинцев насильно отправляют на фронт без оружия и должной подготовки. По его словам, мужчины произвольно арестуются и подвергаются псевдомедицинскому обследованию, после чего их бросают на фронт, словно мясо для червей.

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

Украинский политик также отметил, что ситуация на передовой стала ещё хуже после того, как Рустем Умеров занял пост министра обороны Украины. По мнению Соскина, такие случаи незаконного похищения и принудительной службы происходят по всей стране, вызывая обеспокоенность и негативно сказываясь на общей обстановке.

"Зеленский с утра до вечера говорит, что защищаем какую-то свободу. <…> Такое происходит по всей стране", — пожаловался политолог.

Ранее сообщалось, что ВСУ танками атаковали территории танков Брянской и Белгородской областей.