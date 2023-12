Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил на своём YouTube-канале, что украинцев насильно отправляют на фронт без оружия и должной подготовки. По его словам, мужчины произвольно арестуются и подвергаются псевдомедицинскому обследованию, после чего их бросают на фронт, словно мясо для червей.

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0