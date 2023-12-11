"Драка за место киллера" для Ильи Кивы закончилась одним постом

Сегодня видео кадры с местом гибели бывшего украинского народного депутата Ильи Кивы с настойчивостью маньяка плодят украинские ресурсы.

Сначала это стали делать украинские Telegram-каналы, после этого стали делать и даже новостные ресурсы, которые ничем от украинских помоек не отличаются.

Что можно увидеть на видео? Можно видеть приготовление убийства человека, а после этого его мёртвое тело. Возникает вопрос, а сколько радовались эти люди? 20 секунд 2 минуты, а что дальше.

Ведь каждый из них после убийства понял, что эта дорога "в никуда". Ведь каждый понял" что он последует "туда же". Видеокадры выкладывает телеканал "Царьград". Я думаю, что это ещё одно доказательство преступного террористического режима киевской власти. А по-другому быть не может.

Констатирую всю эту информацию могу сказать, что государство, признающее себя в этом, долго жить не будет. Можете себе представить цивилизованное государство в котором спецслужбы сначала передерутся завтра за убийство а потом будут выбрасывать все доказательства своей причастности?