Минобороны РФ: на донецком направлении противник потерял 200 военнослужащих за сутки

В понедельник, 11 декабря, на брифинге в Министерстве обороны РФ сообщили о ситуации на основных направления СВО за минувшие сутки.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили за сутки 18 атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ ", — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как следует из доклада, на донецком направлении ВСУ потеряли до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-30.

На херсонском направлении противник потерял до 40 военных, а на купянском — до 30.