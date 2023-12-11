В понедельник, 11 декабря, на брифинге в Министерстве обороны РФ сообщили о ситуации на основных направления СВО за минувшие сутки.
"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили за сутки 18 атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ ", — сообщили в российском оборонном ведомстве.
Как следует из доклада, на донецком направлении ВСУ потеряли до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-30.
На херсонском направлении противник потерял до 40 военных, а на купянском — до 30.
У Украины нет будущего, сказал Владимир Путин. Единственная гарантия покончить с братоубийственной войной — включить бывшую Украину в состав РФ.