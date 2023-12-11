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В Карачаево-Черкесии задержали 14 экстремистов из "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*

1:01
Силовые структуры » МВД

ФСБ задержали 14 экстремистов из ячейки экстремистского объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра" (признано экстремистским в России) в Карачаево-Черкесском регионе. В ходе задержания были обнаружены боеприпасы, оружие, информирует пресс-службе ФСБ по региону.

В Карачаево-Черкесии задержали 14 экстремистов из "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*
Фото: Openverse by catble is licensed under CC0 1.0

"В результате проведенных мероприятий задержаны 14 человек, причастных к деятельности экстремистской организации и ее пропаганде, в том числе в сети Интернет", — приводится в сообщении.

На местах жительства участников организации нашли несколько единиц оружия, а также боеприпасы. Подозреваемые задержаны. Всё найденное изъято.

В настоящее время возбуждены уголовные дела по статье об организации экстремистской деятельности.

Ранее сообщалось о том, что в Приморском крае Антитеррористическая комиссия региона запустила чат-бот, в который можно написать о "пропаганде зла" и разжигании вражды.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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