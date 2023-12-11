В Карачаево-Черкесии задержали 14 экстремистов из "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры МВД

ФСБ задержали 14 экстремистов из ячейки экстремистского объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра" (признано экстремистским в России) в Карачаево-Черкесском регионе. В ходе задержания были обнаружены боеприпасы, оружие, информирует пресс-службе ФСБ по региону.

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"В результате проведенных мероприятий задержаны 14 человек, причастных к деятельности экстремистской организации и ее пропаганде, в том числе в сети Интернет", — приводится в сообщении.

На местах жительства участников организации нашли несколько единиц оружия, а также боеприпасы. Подозреваемые задержаны. Всё найденное изъято.

В настоящее время возбуждены уголовные дела по статье об организации экстремистской деятельности.

Ранее сообщалось о том, что в Приморском крае Антитеррористическая комиссия региона запустила чат-бот, в который можно написать о "пропаганде зла" и разжигании вражды.