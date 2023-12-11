Кнутов назвал город, который может сдать Украина после большого отступления ВСУ

Украинская армия в зоне специальной военной операции на Украине понемногу готовится к отводу войск с ряда направлений. По мнению некоторых специалистов, боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) могут отойти от Херсона. Другие считают, что, вероятнее всего, это будет город, в котором намечается грандиозный котел.

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О последнем в беседе с mk. ru заявил директор войск музея ПВО, военный аналитик Юрий Кнутов. По его словам, уже сейчас украинские военнослужащие возводят укрепления на севере страны — в том числе, в Харьковской, Черниговской, Сумской и Киевской областях. Кроме того, городом, из которого ВСУ вскоре начнут выводить войска, Кнутов считает Авдеевку.

"В Артёмовске ВСУ пока останутся, так как серьезного продвижения наших войск там нет, большой угрозы "котла" также нет. Но это не касается Клещеевки, которая находится юго-западнее Артемовска. Там определенная часть войск ВСУ может попасть в окружение", — заметил эксперт, отвечая на вопрос о том, могут ли ВСУ также вывести свои части из Артёмовска.

Вдобавок он подчеркнул, что действия украинской армии будут зависеть от дальнейшего развития ситуации, точнее, от тактики, которую в ходе боевых действий предпримут российские военнослужащие.