Украинский военнопленный Щербатый рассказал, что в ВСУ нет снабжения

Украинский военнопленный Пётр Щербатый рассказал о сложившейся в рядах боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) ситуации. Самого солдата силой мобилизовали, когда он ехал в паспортный стол получать документы. По словам Щербатого, на выходе из здания люди, представившиеся сотрудниками военкомата, "срутили" его и надели наручники. После этого посадили в микроавтобус с остальными.

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"Забирают всех подряд, не спрашивают даже фамилии. Одного парня сильно избили и держали в подвале", — поделился украинский боец.

При этом Щербатый также рассказал, что в рядах ВСУ снабжение армии плохое. Иногда украинским солдатам приходилось воровать еду у местных жителей. Наблюдались также и проблемы с водой.

Таким образом, делает вывод украинский боец, лучше остаться в плену, чем вернуться обратно в ряды ВСУ. В заключение военнопленный призвал украинских граждан не вступать в войска ВСУ и любой ценой избегать мобилизации.