Вашингтон планирует отправить на Украину "нового" генерала для помощи Генштабу ВСУ разработать новую военную стратегию, которую намерены запустить в начале 2024 года, сообщили источники. Выбор в Пентагоне пал на генерал-лейтенанта Антонио Агуто.
Как уточняют аналитики, пока нет чёткого понимания, что это будет за стратегия, и каким образом её реализовывать.
"Американские и украинские военачальники ищут новую стратегию, которую они могут начать реализовывать в следующем году, чтобы оживить шансы Киева", — пишет New York Times со ссылкой на источники из военных кругов Вашингтона и Киева.
Ранее Агуто длительное время находился на территории Германии, но в Пентагоне уверены, что непосредственное присутствие генерал-лейтенанта в Киеве может плодотворно повлиять на чёткое составление плана действий. Когда именно американский военный отправится в Незалежную, не уточняется.
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