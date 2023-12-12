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NYT: США отправят в Киев нового генерала для разработки актуальной военной стратегии ВСУ

Силовые структуры

Вашингтон планирует отправить на Украину "нового" генерала для помощи Генштабу ВСУ разработать новую военную стратегию, которую намерены запустить в начале 2024 года, сообщили источники. Выбор в Пентагоне пал на генерал-лейтенанта Антонио Агуто.

NYT: США отправят в Киев нового генерала для разработки актуальной военной стратегии ВСУ
Фото: https://t.me/stranaua

Как уточняют аналитики, пока нет чёткого понимания, что это будет за стратегия, и каким образом её реализовывать.

"Американские и украинские военачальники ищут новую стратегию, которую они могут начать реализовывать в следующем году, чтобы оживить шансы Киева", — пишет New York Times со ссылкой на источники из военных кругов Вашингтона и Киева.

Ранее Агуто длительное время находился на территории Германии, но в Пентагоне уверены, что непосредственное присутствие генерал-лейтенанта в Киеве может плодотворно повлиять на чёткое составление плана действий. Когда именно американский военный отправится в Незалежную, не уточняется.

Правда Ру: КОГДА И ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ СВО Прогноз сильнейшего экстрасенса
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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