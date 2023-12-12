Марочко: ВСУ ведут "мясные штурмы" на Купянском направлении

Подполковник Народной милиции Луганской Народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал о причинах потерь украинской армии на Купянском направлении. По его словам, в районах населённых пунктов Синьковка и Петропавловка боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) используют тактику "мясных штурмов".

Фото: infosmi.net

Как уточнил Марочко, здесь украинские войска в виде отвлекающих маневров направляют небольшие группы во фланги российской армии. При этом должной огневой поддержки у них нет. В итоге это приводит к необоснованным потерям.

Причём, на особо важных для командования ВСУ участках фронта отмечаются лобовые атаки необученных украинских военнослужащих, которые не имеют совершенно никаких перспектив, заключил военный аналитик.