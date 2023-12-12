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Марочко: ВСУ ведут "мясные штурмы" на Купянском направлении

Силовые структуры » Военные новости

Подполковник Народной милиции Луганской Народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал о причинах потерь украинской армии на Купянском направлении. По его словам, в районах населённых пунктов Синьковка и Петропавловка боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) используют тактику "мясных штурмов".

Марочко: ВСУ ведут "мясные штурмы" на Купянском направлении
Фото: infosmi.net

Как уточнил Марочко, здесь украинские войска в виде отвлекающих маневров направляют небольшие группы во фланги российской армии. При этом должной огневой поддержки у них нет. В итоге это приводит к необоснованным потерям.

Причём, на особо важных для командования ВСУ участках фронта отмечаются лобовые атаки необученных украинских военнослужащих, которые не имеют совершенно никаких перспектив, заключил военный аналитик.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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